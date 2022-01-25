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الثلاثاء، 25-01-2022 03:39 م

نقيب الفنانين اللبنانيين يدعم منى زكي

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الوكيل الإخباري - أعرب نقيب الفنانين المحترفين في لبنان، جهاد الأطرش، عن دعمه للفنانة المصرية منى زكي، بعد موجة الانتقادات التي طالتها إثر الجدل الحاصل حول فيلم "أصحاب ولا أعز".

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، قال جهاد الأطرش، إن "الوسط الفني اعتاد على حرية الرأي والإبداع في كل من مصر ولبنان، وأنهم ينظرون إلى مصر على أنها هوليوود الشرق، ويقدرون كل الفنانين المصريين، لما يبذلونه من أعمال رائعة تفيد المجتمع ولا تؤذيه".

 

وأضاف قائلا: "منى زكي لا تستحق إلا الخير لفنها وثقافتها الراقية والكم الهائل من الأعمال العظيمة التي قدمتها"، مؤكدا "مساندتهم في لبنان لبيان أشرف زكي نقيب، المهن التمثيلية في مصر".

 

وأكمل: "أول مبادئ الفن هي إفادة الجمهور والمجتمع، ونساند أشرف زكي في بياناته وقراراته، ونساند بيان نقابة المهن التمثيلية في مصر بخصوص فيلم "أصحاب ولا أعز"، ولم نتمكن من إصدار بيان تضامني مع الفيلم بسبب انشغال النقابة بالانتخابات، ولكن سنجتمع لدراسة إصدار بيان".

 

 

 روسيا اليوم 

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