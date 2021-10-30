السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

إغلاق دور السينما لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الصين

مصرف سوريا المركزي يعلق على أنباء عن طباعة عملة ورقية بأربعة أصفار

جابر: الأردن ينفق 2.5 مليار دينار سنوياً لتوفير الخدمات الصحية

وزارة الداخلية : إبعاد العمالة غير الحاصلة على لقاح كورونا خارج البلاد

معركة هيمنة بين بتكوين وإيثريوم

حريق أشجار في منطقة البحاث

جمعية الصرافين: نشاط ضعيف لسوق الصرافة المحلية

وسم جورج قرداحي يتصدر تويتر في المملكة

الجامعة العربية: لبنان قادر على وضع حد لتدهور العلاقات مع دول الخليج

طبيب أسنان: أساليب متداولة قد يكون لها تأثير مدمر على صحة فمك

السبت، 30-10-2021 11:12 ص

نقيب الفنانين المصريين يعلق على أنباء إصابته بفقدان الذاكرة

فن2


الوكيل الإخباري - علق نقيب الفنانين المصريين، أشرف زكي، على أنباء إصابته بفقدان الذاكرة بعد تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى قلق جمهوره وأصدقائه.

اضافة اعلان


وقال الفنان أشرف زكي في تصريح لموقع "فوشيا" إن حالته الصحية جيدة تماما وأنه بخير ولا يعاني من أي مشاكل تستدعي القلق عليه سواء من جمهوره أو من المقربين له، وأن ما تردد بخصوص هذا الأمر من إصابته بفقدان الذاكرة كان أمرا قديما لتجربة عاشها منذ فترة حيث تعرض للإرهاق الشديد والتعب تسبب في مشكلة بالذاكرة مؤقتة، وأنه خضع للعلاج والراحة حتى تحسن وعاد إلى حالته الطبيعية ولم تؤثر عليه.


وأضاف أشرف زكي، أنه يباشر حاليا عمله بالنقابة إلى جانب تصوير أعمال فنية جديدة، وهذا يؤكد أنه بخير تماما، ولكن ما حدث كان تجربة قديمة وتم تداولها على السوشال ميديا مؤخرا، وربما هذا ما أثار حالة الجدل والقلق عليه، مطمئنا الجمهور على حالته وصحته.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

تشييع جثمان الفنان الأردني جميل عواد

1822775_1632378765

الوليد مقداد بأحدث ظهور له مع زوجته نور غسان-الصورة

3285714_1635484632

زين كرزون تصدم المتابعين باطلالتها- صورة

105427Image1

الجمهور ينتقد عمرو دياب بسبب ظهوره مع عارضتي أزياء - صورة

هدى-حسين

هدى حسين توقع 3 أعمال مع إيغل فيلمز

1280x960

شهاب حاجية يجري عملية قسطرة

أخبار متعلقة
e0958067ed

صورة نادرة لزوجة الوليد مقداد تضج مواقع التواصل الإجتماعي

News-P-570480-637462187432038441

شقيق نادين نسيب نجيم يشعل المواقع التواصل - صورة

91c914d6da317dd8cf622c4aee165506da6f140a

كانيي ويست يصدم الجمهور بقراره

ترلاارلا

ضجة حول وفاة الإعلامي الرياضي السعودي طارق بن طالب الحربي - فيديو

8768Image1-1180x677_d

شاهد...ماجد المصري ينشر صورة له مع الفنان سامر مصري

naw

شاهد....ظهور ابنة نوال الزغبي الروسية يصدم الجميع