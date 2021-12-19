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الأحد، 19-12-2021 09:35 م

نقيب الفنانين لـ الوكيل : الفنانة سميرة توفيق تتمتع بصحة جيدة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد نقيب الفنانين الاردنيين حسين الخطيب ان الفنانة سميرة توفيق تتمتع بصحة جيدة حيث تتواجد حاليا في زيارة الى   دبي .

 و في تصريح لموقع الوكيل الاخباري نفى الخطيب ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة ، مؤكداً انه اجرى اتصالاً معها اليوم وهي بصحة جيدة .
 
واكد الخطيب أن المعلومات التي يتداولها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول رحيل الفنانة سميرة توفيق غير صحيحة .

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