نقيب الفنانين لـ الوكيل : عبير عيسى تتماثل للشفاء

الوكيل الإخباري - أكد نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب ، أن الفنانة الأردنية عبير عيسى تتماثل إلى الشفاء ، بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام.
وأشار الخطيب ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري"، أنه تم التواصل مع الفنانة عبير عيسى والاطمئنان على صحتها ، منوّها أن صحتها "جيّدة".
وتابع " حالتها الصحية أفضل بكثير عما كانت عليه ، وما زالت تتواجد في أحد المستشفيات الخاصة في عمان، لاستكمال العلاج".
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