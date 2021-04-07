نقيب الفنانين لـ الوكيل : 15 فنانا أردنيا مصابون بكورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الفنانين الأردنيين ، حسين الخطيب ، أن عدد الفنانين المصابين بفيروس كورونا ، حتى لحظة كتابة الخبر (15) فنانا .

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وبيّن الخطيب ، خلال معرض حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك متابعة للحالة الصحية لهم ، مشيرا أن جميع الفنانين المصابين بحالة صحيّة "جيدة"، منوّها أن هنالك فنانين يتماثلون للشفاء من الفيروس .

وفي ردّ على سؤال حول دور النقابة حيال أعضائها الفنانين إثر جائحة كورونا ، أجاب " لقد اجتمعت النقابات المهنية أمس الثلاثاء مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة ، فيما يتعلّق بإعطاء اللقاح للفنانين وعائلاتهم" .

ولفت ، أنّه سيكون هنالك خطة للتطعيم تبدأ من العاصمة عمان ، وتمتد لباقي محافظات العاصمة ، لأعضاء النقابات المهنية المختلفة ، بما فيها نقابة الفنانين.

وعرّج الخطيب على الحالة الصحية للفنانة عبير عيسى ، لافتا أنّ حالتها الصحية "بخير" ، وما زالت قيد العلاج .

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