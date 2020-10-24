نقيب الفنانين للوكيل : الفنان داوود جلاجل بخير ووالدته في ذمة الله

الوكيل الإخباري - نفى نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب ، وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل، وفق ما تداولته مواقع إخبارية .

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وأوضح الخطيب ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن والدة الفنان جلاجل من توفيت - رحمها الله - وزاد " هنالك مواقع إخبارية ، تداولت خبر وفاة الفنان دون التأكد من صحته " .

وبيّن ، أنه تواصل مع الفنان "داوود جلاجل" ، صباح اليوم السبت، مشيرا أن حالته الصحية جيّـــدة ، وقال " الحمد الله أموره بخير ، ولكن والدته في ذمة الله ".

ونعى الخطيب ، والدة جلاجل ، داعيا لها بالرحمـة والمغفرة ، مشدّدا على ضرورة توخي الدقة في نشر المعلومة ، متمنيّا له - داوود جلاجل - دوام الصحة والعافية وأن يبقى قامة بارزة في الفن الأردني .

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