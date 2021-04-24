الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين : الخصاونة سيجتمع اليوم بمجلس النواب لاتخاذ قرارات هامة حول رمضان وعيد الفطر

توجه للسماح بخدمة التوصيل للمطاعم خلال الحظر الشامل

الصحة : تطبيق الحظر الذكي وتقليص ساعات الحظر الجزئي وتوصية جديدة حول عودة المدارس

ورشة عن دور الإعلام في مواجهة الشائعات بلواء الكورة

عجلون: حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية

نقيب الفنانين يكشف لـ الوكيل تفاصيل وفاة الفنان متعب السقار

جرحى بإطلاق نار بولاية لويزيانا الاميركية

الحموري : الاسبوع القادم سيتم اعطاء مطعوم كورونا بالمجان

السفارة الأميركية توضح بشأن إرشادات السفر الى الاردن

ايطاليا: انخفاض مؤشر الحالات الإيجابية اليومية المصابة بكورونا

السبت، 24-04-2021 11:15 م

نقيب الفنانين يكشف لـ الوكيل تفاصيل وفاة الفنان متعب السقار

BI9T78VpOSKHOhQmKf742M7CIVEOIwG777KR4MJo


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - استبعد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رواية انتحار الفنان الاردني متعب السقار بالقاء نفسه من النافذة .
اضافة اعلان

واكد الخطيب في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري أن متعب شخص محب للحياة وليس لديه سبب لفعل ذلك، فهو كان يتلقى العلاج بنفسية جيدة، مؤكدا تواصله معه بشكل مستمر وكذلك مع اشقائه الذين كانوا يؤكدون تقبله للعلاج بروح معنوية عالية.

 وقال الخطيب حسب رواية شقيق المرحوم إن الفنان متعب سقط من نافذة الغرفة في لحظة من فقدان التوازن إثر العلاجات التي كان يتناولها وقرب السرير من النافذة.

وأضاف  - وفق شقيقه -  أن السرير كان مرتفعا عن مستوى النافذة وقريب منه، وربما كان يحاول متعب استنشاق الهواء فسقط منه.
 
وأكد الخطيب أن السقار كان يمضي وقتا جيدا مع أصدقائه قبيل وفاته بساعات، موضحا أن تحقيقات الأجهزة الأمنية ما زالت مستمرة، وستكشف الحقيقة في النهاية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تشييع جثمان الفنان متعب الصقار - صور

9058031-326645194

بعد وفاته.. أول تعليق من محامي الطيار المصري صاحب أزمة محمد رمضان

ابو اليسر

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان

hf

ساري الأسعد لـ الوكيل : نعزي أنفسنا بفراق الصقار

81efb061-1530-4b36-887d-49338896cfd7_16x9_600x338

عمرو أديب يكشف عن تطور جديد في خلافه مع محمد رمضان - فيديو

فنانه

مصر.. رحيل أول مؤلفة موسيقية محترفة

أخبار متعلقة
نقيب

نقيب الفنانين لـ الوكيل : 15 فنانا أردنيا مصابون بكورونا