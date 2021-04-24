نقيب الفنانين يكشف لـ الوكيل تفاصيل وفاة الفنان متعب السقار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

استبعد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رواية انتحار الفنان الاردني متعب السقار بالقاء نفسه من النافذة .واكد الخطيب في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري أن متعب شخص محب للحياة وليس لديه سبب لفعل ذلك، فهو كان يتلقى العلاج بنفسية جيدة، مؤكدا تواصله معه بشكل مستمر وكذلك مع اشقائه الذين كانوا يؤكدون تقبله للعلاج بروح معنوية عالية.وقال الخطيب حسب رواية شقيق المرحوم إن الفنان متعب سقط من نافذة الغرفة في لحظة من فقدان التوازن إثر العلاجات التي كان يتناولها وقرب السرير من النافذة.وأضاف - وفق شقيقه - أن السرير كان مرتفعا عن مستوى النافذة وقريب منه، وربما كان يحاول متعب استنشاق الهواء فسقط منه.وأكد الخطيب أن السقار كان يمضي وقتا جيدا مع أصدقائه قبيل وفاته بساعات، موضحا أن تحقيقات الأجهزة الأمنية ما زالت مستمرة، وستكشف الحقيقة في النهاية.