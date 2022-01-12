نقيب الممثلين يكشف حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

الوكيل الإخباري - انتشرت أمس الثلاثاء أخبار عن تدهور صحة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أيام عدة، الأمر الذي دعا نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي للكشف عن آخر تطورات حالة الفنان الكبير.



وأكد زكي في تصريحات صحافية أن وضع عبد الرحمن أبو زهرة الصحي مستقر تماماً، ولا صحة لما تردد أخيراً عن تدهور صحته، مضيفاً أنه يحظى برعاية طبية فائقة داخل المستشفى، وأن مجلس النقابة يتابع حالته الصحية باستمرار.

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وطالب زكي الصحافيين بتحرّي الدقة قبل نشر الأخبار على السوشال ميديا، واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وليس من مواقع التواصل الاجتماعي.

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