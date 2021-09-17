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الجمعة، 17-09-2021 09:16 ص

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة المصرية نهال عنبر فيديو لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حرصت من خلاله على طمأنة جمهورها، بشأن وضعها الصحي بعد تعرضها لإصابة أدت إلى ارتجاج في المخ، نتيجة اصطدامها بحديدة.

وقالت عنبر خلال مقطع الفيديو: "أنا رجعت الشغل وبطمنكوا عليا الحمد لله بقيت كويسة، نعمة من عند ربنا إن التعويرة كانت صغيرة وما بعد الارتجاج، الحمد لله في تحسن وخلاص نزلت الشغل، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، والحمد لله إني رجعت كويسة".

وتشارك الفنانة المصرية حالياً في العرض المسرحي (زقاق المدق) والمأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسبق وتم تقديمها على خشبة المسرح في ثمانينات القرن الماضي، كما تم تقديمها أيضا في السينما.

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المصدر : دنيا الوطن

 

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