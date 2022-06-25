نوال الزغبي بتعليق مثير للجدل حول الزواج والإنفصال

الوكيل الإخباري-فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور بكلامها حول قرار الزواج والإنفصال ، نظراً لعدم إنتشار معلومات عن وجود أي علاقة بحياتها في الوقت الحالي.



وشاركت نوال الزغبي الجمهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة تحمل رسالة تعبر فيها عن رأيها بهذا الأمر، وقالت: "الزواج نصيب والطلاق قرار، والحزن نصيب والفرح قرار، وجود شخص بحياتك نصيب والإحتفاظ به أو تركه قرار، كلنا لا نملك النصيب لكننا نملك القرار".

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وتفاعل الجمهور مع منشور نوال الزغبي هذا، وعبروا عن تأييدهم الكبير لكلامها.





