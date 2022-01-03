الإثنين 03-01-2022
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الإثنين، 03-01-2022 01:51 م

نوال الزغبي تتألق ليلة رأس السنة بحضور 1500 شخص - صورة

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الوكيل الإخباري - شهدت مدينة ديترويت في الولايات المتحدة الأميركية ليلة رأس السنة سهرة ناجحة جداً مع النجمة الذهبية نوال الزغبي التي حشدت ١٥٠٠ شخص من الجاليات العربية المقيمة هناك، ليودعوا الـ٢٠٢١ ويستقبلوا الـ٢٠٢٢ معها، في حفل جماهيريّ ناجح لمتعهّد الحفلات ربيع رضا، في الـBellagio Hall.

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وأضاف: "أنا مراقب على "فيسبوك"، ولقيت غروب بسيط اسمه "شوف بعيني"، وكلّمت المسؤول عن الصفحة وقلت له إني مهتم لو ممكن أقدّم حاجة. المشروع تعطّل بسبب كورونا لكن حالياً عاوزين نرجع نستثمره".

 


نواعم 

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