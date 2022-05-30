نوال الزغبي تثير الجدل برسالة غامضة

الوكيل الإخباري-أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وإختارت نوال قولاً من أقوال الأديب والشاعر اللبناني الراحل ميخائيل نعيمة، فكتبت :"قد تلسع الحشرة جواداً أصيلا ولكنَّها تبقى حشرة ويبقى الجواد أصيلاً".

فهل نوال تقصّدت إختيار هذا البيت لتوجه من خلاله رسالة إلى أحد معيّن؟ أم أنه مجرد إختيار لقول رائع؟



وتفاعل المتابعون مع منشور نوال، الذي نال الكثير من علامات الإعجاب والتعليقات، كما أعادوا تداواله عبر صفحاتهم الخاصة.

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