الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على تجار - صور

بعد انتكاسة.. بيتكوين تعود للصعود فوق 30 ألف دولار

البلبيسي يوضح كيفية التمييز بين جدري القرود وجدري الماء

شرطة الاحتلال تعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى- فيديو

ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 49.1% للربع الأول من 2022

روسيا: تدمير 15 طائرة مسيرة وتحييد 320 متطرفا أوكرانيا

الصحة: رصدنا حالات مشتبه إصابتها بجدري القرود وثبت عدم صحتها

الحزن يخيم على مواقع التواصل اثر وفاة شابة حزنا على أخيها

العثور على 14 جثة في موقع تحطّم الطائرة النيبالية

20.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الربع الأول

الإثنين، 30-05-2022 11:31 ص

نوال الزغبي تثير الجدل برسالة غامضة

177139Image1


الوكيل الإخباري-أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

وإختارت نوال قولاً من أقوال الأديب والشاعر اللبناني الراحل ميخائيل نعيمة، فكتبت :"قد تلسع الحشرة جواداً أصيلا ولكنَّها تبقى حشرة ويبقى الجواد أصيلاً".

 

فهل نوال تقصّدت إختيار هذا البيت لتوجه من خلاله رسالة إلى أحد معيّن؟ أم أنه مجرد إختيار لقول رائع؟


وتفاعل المتابعون مع منشور نوال، الذي نال الكثير من علامات الإعجاب والتعليقات، كما أعادوا تداواله عبر صفحاتهم الخاصة.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-05-30 at 11.40.55 AM

فنان مصري يتعرض لأزمة قلبية مفاجأة -صورة

ض

الفنانة السورية سلاف فواخرجي تكشف أسباب إصابتها بالشلل مؤقتا

w

تكريم الفنان الأردني الراحل عبده موسى في القاهرة

2021-07-31_20-22-31_100066-730x438

راغب علامة يغني في مصر

Egyptian-actor-Mohammed-Ramadan-_1735c10ce48_large

فيديو.. محمد رمضان يطرح كليب بلالين

Red-Carpet

شاهد .. منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان بسبب حذائه

أخبار متعلقة
70736-309340200

صورة .. هنا الزاهد تتعرض لإصابة أثناء تصوير فيلم تامر حسني