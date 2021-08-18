نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد رامي عياش

الوكيل الإخباري - عايدت الفنانة نوال الزغبي الفنان رامي عياش بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت الزغبي قائلة :"سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا رامي، يا احلى اخ وصديق عقبال المية يا حياة قلبي".



الجدير بالذكر، أن الزغبي كانت قد أطلقت أواخر شهر تموز/يوليو أغنية "أرقص" التي صورت الفيديو كليب الخاص بها مع المخرج اللبناني فادي حداد، وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان ألفريد الأسعد وتوزيع موسيقي روبير الأسعد.

المصدر - الفن