نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية عليه ابتسامة

الوكيل الإخباري - بعد مرور أسبوع على تشويق المتابعين لأغنيتها الخليجية الجديدة عليه إبتسامه، أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي موعد طرحها بمنشور كتبته في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وقالت نوال: لا أستطيع الإنتظار لأشاهد أغنيتي الخليجية اليوم عند الساعة السادسة على يوتيوب.



وكتبت منشوراً آخر: عليه ابتسامه مهداة الى اجمل ابتسامه.



وأثار المنشوران حماس الجمهور وإعجابهم وعبروا عن ذلك بالتعليقات

وكانت طرحت الزغبي الفيديو الدعائي للكليب التي كانت صورته مع المخرج اللبناني فادي حداد، في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: قريباً.



ويحمل الكليب أجواء رومانسية صيفية، إذ ظهرت في حمام السباحة، على إيقاع آلة الغيتار.



عليه إبتسامه ستصدر ضمن الميني ألبوم المرتقب عكس الطبيعة الذي يتضمن 4 أعمال غنائية والذي صدر منه في أواخر شهر تموز/يوليو أغنية أرقص.

المصدر - الفن