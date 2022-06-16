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الخميس، 16-06-2022 12:54 م

نوال الزغبي تشعل الأجواء بمسابقة جمالية في مصر -صور

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الوكيل الإخباري-تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في إحياء حفل Miss Elite في (سوما باي)/ الغردقة في مصر ، بحضور ٣٠ فتاة .

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الحفل الضخم أصبح الرقم واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وضمن أهم ٥ مسابقات جمالية حول العالم، وحضره كبار الشخصيات من مصر والعالم، وتميّز بأناقته وتنظيمه واحترافية القائمين عليه، حدث في مارينا سوما باي، وسط مدينة ساحرة استقبلت الوافدين لأيام، وانتهت الرحلة بتتويج Miss India Deep Supriam بلقب Miss Elite 2022، ووصيفاتها هنّ: الأولى من الفلبين ، الثانية من أستراليا، الثالثة من فنزويلا، الرابعة من الأرجنتين.

 

 

 


 



 

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