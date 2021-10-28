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الخميس، 28-10-2021 12:23 م

نوال الزغبي تصل العراق للمرة الثانية منذ عام 2002 - فيديو

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الوكيل الإخباري - في ثاني زيارة لها إلى العراق منذ عام 2002 بدعوة من ابن رئيس النظام العراقي السابق عدي صدام حسين، وصلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في مهرجان بابل الدولي الذي ستطل خلاله في اليوم الثاني لإحياء حفلة غنائية إلى جانب كل من الفنانين العراقيين، صلاح حسن، وماهر أحمد . 

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وأعلنت الزغبي بفرح خبر وصولها إلى أرض مطار بغداد بمشاركتها لمقطع فيديو من هناك مرفقة إياه بتعليق :"وصلت العراق، وأرفقتها بوسوم :"عكس الطبيعة، نوال الزغبي، مهرجان بابل".


وستنطلق فعاليات مهرجان بابل الدولي، اليوم الخميس، ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، حتى الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون باليوم الافتتاحي إلى جانب الفنانة “شمس الكويتية”، والفنان “هاني شاكر”، النجم “حاتم العراقي”، لإحياء حفلات غنائية إبان المهرجان.


وعبر محبو نوال في العراق عن سعادتهم لتواجد نجمتهم المفضلة في بلدهم وحماسهم لحضور حفلها.

 

 

المصدر - الفن 

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