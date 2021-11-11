نوال الزغبي تطرح 'أخيرا نقطة' -فيديو

الوكيل الإخباري - أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن سعادتها بعد طرح أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "أخيراً نقطة" وذلك على يوتيوب على طريقة "الليريكس فيديو".

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وكتبت نوال في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي معلقة بفرح :" "أخيرا نقطة" انتهى متاحة الآن على قناتي على يوتيوب، استمتعوا بها".

الأغنية من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.

المصدر - الفن