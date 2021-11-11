نوال الزغبي تطرح 'أخيرا نقطة' -فيديو

الوكيل الإخباري - أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن سعادتها بعد طرح أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "أخيراً نقطة" وذلك على يوتيوب على طريقة "الليريكس فيديو".
وكتبت نوال في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي معلقة بفرح :" "أخيرا نقطة" انتهى متاحة الآن على قناتي على يوتيوب، استمتعوا بها".
الأغنية من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.
https://t.co/CV2OFORIKA— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 10, 2021
Finally….. #no2ta_ntaha is available now on my YouTube channel 💃💃💃
Enjoy it ❤️
المصدر - الفن
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