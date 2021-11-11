الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد بعد ترفيعه: الحمدلله رب العالمين

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ معان الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

الملك يوجه رسالة الى ولي العهد

الأردن بخير يتصدر تويتر

إضافة عداد الكيلومترات على فحص المركبات ابتداء من العام المقبل

انقلاب على حالة الطقس يوم السبت والارصاد تحذر من السيول

هدر كميات كبيرة من المياه بالشارع العام في دير علا

13 فريقا لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع في جرش

الخميس، 11-11-2021 12:27 م

نوال الزغبي تطرح 'أخيرا نقطة' -فيديو

naw


الوكيل الإخباري - أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن سعادتها بعد طرح أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "أخيراً نقطة" وذلك على يوتيوب على طريقة "الليريكس فيديو".

اضافة اعلان

 

وكتبت نوال في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي معلقة بفرح :" "أخيرا نقطة" انتهى متاحة الآن على قناتي على يوتيوب، استمتعوا بها".

 

الأغنية من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
02_177477_large

ماجد المهندس يوقف حفله بسبب معجبة - فيديو

80119696_2755938904494912_15102268948873216_o-e1591781951378-730x438

ابنة طوني أبو جودة وكارلا حداد كبرت وصارت شابة- صور

IMG-20210426-WA0025

غدير السبتي تتعرض لإصابة في موقع تصوير مسلسلها الجديد

معتصم-النهار

معتصم النهار ونادر صعب معاً - صورة

340830_0

ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند مجدداً

images-2019-12-16T225658.808

فيديو طريف لـ ماجدة زكي وهي تحتفل بعيد ميلادها

أخبار متعلقة
nawal12-2

نوال الزغبي تصل العراق للمرة الثانية منذ عام 2002 - فيديو

naw

شاهد....ظهور ابنة نوال الزغبي الروسية يصدم الجميع