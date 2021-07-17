السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

إحباط دخول آليات وأشخاص من سوريا إلى الأردن

الحموري ينفي ما ورد بتقرير المرصد العمالي حول عمل الأطباء المقيمين دون أجر

العلي تؤكد على دعم الصناعة الوطنية

10% نسبة الانجاز في مشروع جسر النفط بالعقبة

ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

الفراية يؤكد على أن مد جسور التعاون مع العراق يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة

وزير العدل السابق: لقاء الملك ببايدن في هذا التوقيت يحمل عدة دلائل ورسائل

الحواتمة يقلّد ميدالية مئوية الدولة لعدد من الضباط - صور

الصناعة والتجارة تحرر 46 مخالفة لأوامر الدفاع الجمعة

الحنيفات: متابعة المشاريع الريادية ذات القيمه الاقتصادية المضافة من أولوياتنا

السبت، 17-07-2021 03:24 م

نوال الزغبي في المستشفى إثر تعرّضها لوعكة صحية

b8b137a6-a00e-46b0-a614-55c980093de7_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي حفلاً ناجحاً في سوريا حيث غنّت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل جمهورها.

وأفاد موقع “الجرس” أن نوال مرّت بوعكة صحية وكان يفترض دخولها المستشفى لكنها رفضت احتراماً لجمهورها الذي انتظرها ساعات حتى تطل.

اضافة اعلان


وغنّت على الرغم من تعبها، ورغم الارهاق الكبير أكملت الحفل وعادت إلى لبنان لتدخل المستشفى بحالة طارئة. ولفت الموقع الى أنه لم يُعرف حتى اللحظة ما أصابها، واكتفى صديقها الإعلامي فراس حليمة بطمأنة جمهورها عليها.


وكتب، “الحمدلله صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير مهنية واخلاق والتزام ‫‫نوال الزغبي خلوها تغني اليوم  لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها  خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى بس هي رفضت”.


وتابع، “رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة وبقوة الله قطعت هالليلة ووصلت على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي”.

 

المصدر - الديار 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3907896-497555190

سميرة سعيد تقترب من المليوني مشاهدة في 'Mon Cheri' - فيديو

25828Image1-775x445_d

تطور في أحداث مسلسل صالون زهرة

15988525201618633928

أول تعليق لـ مي حلمي على ارتباطها بتامر شلتوت

6814091-510362334

الفنانة المصرية حلا شيحة تواجه حملة غضب واسعة

5fae0fb9-9b64-46eb-bbad-8b1bed6b48c0_16x9_1200x676

رانيا يوسف تتصدر الترند بعد تصريح والدها عنها - بالفيديو

3756636-1297509172

بيرك أوكتاي يحسم موقفه من المشاركة بالموسم الجديد من "التفاحة الممنوعة"

أخبار متعلقة
hani-6

أول تعليق من زوجة هاني شاكر عن حالته الصحية

72019811583534

هاني شاكر يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

3202120153054968477082

إلهام شاهين تكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز