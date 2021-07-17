نوال الزغبي في المستشفى إثر تعرّضها لوعكة صحية

الوكيل الإخباري - أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي حفلاً ناجحاً في سوريا حيث غنّت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل جمهورها.



وأفاد موقع “الجرس” أن نوال مرّت بوعكة صحية وكان يفترض دخولها المستشفى لكنها رفضت احتراماً لجمهورها الذي انتظرها ساعات حتى تطل.

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وغنّت على الرغم من تعبها، ورغم الارهاق الكبير أكملت الحفل وعادت إلى لبنان لتدخل المستشفى بحالة طارئة. ولفت الموقع الى أنه لم يُعرف حتى اللحظة ما أصابها، واكتفى صديقها الإعلامي فراس حليمة بطمأنة جمهورها عليها.



وكتب، “الحمدلله صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير مهنية واخلاق والتزام ‫‫نوال الزغبي خلوها تغني اليوم لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى بس هي رفضت”.



وتابع، “رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة وبقوة الله قطعت هالليلة ووصلت على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي”.

المصدر - الديار