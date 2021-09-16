نوال الزغبي في ورطة كبيرة بعد كشف كذبها - فيديو

الوكيل الإخباري - يبدو أن الفنانة نوال الزغبي لا تعيش أنجح فترات حياتها الفنية من بعد انتقادات لاذعة تعرضت لها مؤخراً.



فمنذ ساعات تم تداول فيديو للدكتور فادي حلو وهو أحد القائمين على مهرجان الموريكس دور والذي كانت نوال قد اعتذرت عن المشاركة فيه منذ فترة بسبب الأوضاع في لبنان الدكتور فادي وضح ما حصل تحديداً وجاء في تصريحه نوال اعتذرت قبل الإنفجار بس السبب الي صرحته فيه ليس حقيقيا واحنا بنحترم أراء الكل.

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وتابع الحلو: "شعار الحفل تكريم لـ بيروت ضمن اغاني وطنية بتعكس الأمر، بس هي رفضت وصار في إختلاف وجهة النظر لأنها طلبت تغني آخر أعمالها الفنية أغنية أرقص وهو ما لا يتلائم مع موضوع المهرجان".

المصدر - لبنان 24