نوال الكويتية تتعرض لهجوم - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرضت الفنانة نوال الكويتية لهجوم غير متوقع بسبب إطلالتها خلال ثاني حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2022 – العودة" والتي أقيمت في قاعة مسرح الأرينا مساء الجمعة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

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وأطلت النجمة الكويتية بفستان أسود بتصميم ناعم مع حركة الكتف المكشوف وبفتحة V عند منطقة الصدر، وهو ما اعتبره البعض بأنه مبالغة وتغيير في اختياراتها للملابس، ومن بينهم الاعلامية مي العيدان التي نشرت صورة للنجمة الخليجية عبر صفحتها ووجهت لها نقداً لاذعاً.





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