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الخميس، 13-01-2022 10:34 ص

نور اللبنانية تنجو من الموت بأعجوبة وتصاب بالاكتئاب

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الوكيل الإخباري - لفتت الممثلة اللبنانية نور إلى أصعب مراحل حياتها التي أدت إلى اكتئابها، كشفت عن شعورها بعد إنجابها لطفلين وكيف تأقلمت مع الأمومة، وعن تفاصيل نجاتها من الموت.

صرحت نور عن سبب تعرضها للإكتئاب بعد الولادة قائلة: "أنا اتغيرت كتير من بعد الخلفة والشغل، وكنت بتكسف جداً جداً، بس بدأت أتعود وأكون أجرأ، وأول سنة أمومة كانت صعبة، وكان عندي اكتئاب بسبب المسؤولية والحبسة ومفيش أجازة من المسؤولية هو مش فيلم نخلّصه ونرتاح، دا طفل مسؤول منك 24 ساعة".

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وحلّت نور ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، حيث كشفت عن نجاتها من الموت بأعجوبة أثناء تصوير فيلم 30 سنة عندما كانت تصور مشهد تحت الماء في لندن، ووصفت أن هذا المشهد كان من أصعب المشاهد لأن تفاصيلها كثيرة قائلة:"في ثاني يوم التصوير بدأت في آخر اليوم أشعر بالتعب، وكان من المفترض أن شريف منير يحاول فتح باب السيارة ولم يفتح، وللصدفة فتح الباب ودخلت المياه وكدت أن أغرق وكانت لحظات صعبة جدًا، ومن وقتها وأنا أصبحت أشعر بالخوف من كل شيء لا أستطيع السيطرة عليه".

لبنان 24 

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