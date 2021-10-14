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الخميس، 14-10-2021 11:13 ص

نور عمرو دياب تعلن إصابتها بمرض عصبي - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلت إبنة الفنان المصري عمرو دياب، نور دياب، في بث مباشر على متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وصرحت خلال إطلالتها أنها تعاني من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، كما شقيقتها جنى التي أعلنت عن إصابتها بنفس المرض قبل أشهر قليلة.

 

ووجهت نور نصيحة لمتابعيها، قائلة :"عليكم أن تخلقوا بيئة خاصة بكم من السعادة والاستقرار حتى لو كان ذلك يعني إجراء تغيير جذري".

 

من ناحية أخرى، كشفت نور أنها كانت تتردد لطبيب نفسي، خاصة في فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، بسبب تعرضها للإكتئاب، وقالت "لم أستطع النوم، أو الأكل، عندما كان يهاجمني القلق، شعرت بالموت، وكل ذلك ذهب بعد العلاج".

 

أما بالنسبة لموعد زفافها "سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، سعيدة معه للغاية، ولا أحب استغلال اسم وشهرة والدي ووالدتي، ولكن أحب أن يتابعني جمهوري لنفسي فقط، وأتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه لي".

 

المصدر -الفن 

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