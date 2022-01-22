السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

السبت، 22-01-2022 12:04 م

نور عمرو دياب وخطيبها محط إهتمام - صورة

343893_0


الوكيل الإخباري - عبّر الشاب كيران وودرورد، خطيب نور عمرو دياب عن حبه الكبير لها من خلال رسالة رومنسية نشرها عبر صفحته على تطبيق انستغرام، مؤكداً على حبه وسعادته بعلاقتهما سوياً، معرباً عن رغبته الشديدة في الزواج منها بشكل رسمي.

اضافة اعلان


ونشر كيران صورة جديدة برفقة خطيبته خلال تواجدهما في أحد شوارع عاصمة البريطانية، لندن ووجه من خلالها رسالة من القلب قال فيها: "فيلم الليلة مع حبيبتي نور، أنا أحبك كثيراً، وفخور وممتن كثيراً بهذا الحب العظيم الذي يجمعنا".

 

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220122-4

من هو المخرج السوري بسام الملا ؟

image (8)

حفل محمد عبده يدخل موسوعة غينس للأرقام القياسية - صورة

1245433_0

شاهد..وائل جسار يطرح اغنية عيان

9527030_1610362688

شاهد..سيف نبيل يفاجئ رحمه رياض في عيد ميلادها

WhatsApp Image 2021-11-07 at 17.02.10 (5)

شاهد - أديل في نوبة بكاء حاد... والسبب صادم

242a3e9e-0b27-420e-a3a5-8696b9774076

جوزيف عطية يطرح اغنية منحكم على الناس - فيديو

أخبار متعلقة
5c3dbb86421aa974dc44fbdf

شاهد - جمهور سمير غانم يتذكره بفيديو لأعماله

9999157960

شاهد - رحمة رياض تحتفل بيوم ميلاد خطيبها

10604926-1896495870

ناهد السباعي تعلن اصابتها بفيروس كورونا

درة-زروق

درة تحتفل بعيد ميلادها وسط الثلوج - صورة

190293

انتقادات لمحمد رمضان بعد ظهوره مع حصان - صورة

b4e782b1-4e69-4c74-8019-118e22a5c0de

شاهد..لجين عمران تخوض تجربة جديدة مع أشقائها