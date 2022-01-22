نور عمرو دياب وخطيبها محط إهتمام - صورة

الوكيل الإخباري - عبّر الشاب كيران وودرورد، خطيب نور عمرو دياب عن حبه الكبير لها من خلال رسالة رومنسية نشرها عبر صفحته على تطبيق انستغرام، مؤكداً على حبه وسعادته بعلاقتهما سوياً، معرباً عن رغبته الشديدة في الزواج منها بشكل رسمي.

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ونشر كيران صورة جديدة برفقة خطيبته خلال تواجدهما في أحد شوارع عاصمة البريطانية، لندن ووجه من خلالها رسالة من القلب قال فيها: "فيلم الليلة مع حبيبتي نور، أنا أحبك كثيراً، وفخور وممتن كثيراً بهذا الحب العظيم الذي يجمعنا".

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