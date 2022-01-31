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الإثنين، 31-01-2022 04:47 م

نيرمين الفقي تعلن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد شارع 9 -صور

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الوكيل الإخباري - عبرت الفنانة المصرية، نيرمين الفقي، عن سعادتها بانتهائها من تصوير مسلسلها الجديد "شارع 9"، وذلك في ظل الرهبة التي تحاصر الكثيرين من التجمعات في التصوير، نتيجة انتشار فيروس "كورونا"، وتوقف العديد من الأعمال، إذ يعد انتهاء تصوير مسلسلها إنجازاً. 

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وأعلنت نرمين الفقي انتهاءها من تصوير مسلسل "شارع 9"، من خلال صور من كواليس المسلسل، نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "من كواليس مسلسل شارع 9.. تم الانتهاء على خير".

 

وتفاعل عدد من الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي مع صور نيرمين الفقي، عبر حسابها في "إنستغرام"، متمنين عرض العمل قريباً، وأن يكون مميزاً مثل مسلسل "أبو العروسة"، الذي يحظى بنجاح كبير بين الجمهور.

 

زهرة الخليج 

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