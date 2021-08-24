نيرمين محسن تدافع عن الحجاب وتردّ على منتقدي قرارها

الوكيل الإخباري - بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها بظهورها بالحجاب، ردّت الفنانة السعودية نيرمين محسن من خلال مقطع فيديو نشرته عبر "سناب شات" على بعض الانتقادات التي طاولتها بعد قرارها النهائي ارتداء الحجاب، واتهامها بأنها تبحث عن الشهرة وإثارة الجدل، وأنها ستخلعه بعد فترة قصيرة.



وردّت نيرمين على هذه التساؤلات مؤكدةً أن "كل من يعرفني يعلم أنني أبعد ما أكون عن إثارة الجدل، وخاصة أن موضوع الحجاب بيني وبين ربّي، والهداية والثبات بيد رب العالمين".

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وأضافت أن أقسى نقد يمكن أن تواجهه، يكون حول علاقتها بربّها، لافتةً الى أنها دخلت عالم الفن في عمر صغير، وموضحةً: "دخلت في الشهرة وفي عالم التمثيل صغيرة والكل عارفين نيرمين وقبل هذا العمر ومن عمر الطفولة وأنا علاقتي برب العالمين علاقة عميقة وخاصة... قبل ما أفكر أحجب شعري، فكّرت بالعبادات العظيمة كلها والتي يحبّها رب العالمين، ولكن في ما بعد صرت أفكر كيف الله يلهمني القرار الصائب والصحيح"... وشكرت الله الذي ألهمها نعمة ارتداء الحجاب.