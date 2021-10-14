نيفين مندور تتصدر الترند بعد خروجها من السجن

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للممثلة المصرية نيفين المندور في إحدى السهرات، ليتصدر إسمها الترند، خصوصاً وأن العديد من متابعيها إعتبر هذه الإطلالة هي الأولى لها بعد غياب سنوات، ليتضح لاحقاً أنها تعود إلى العام 2014، في حفلة عيد ميلادها.

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نيفين المندور ممثلة إشتهرت بدور "فيحاء"، إلى جانب الممثل المصري محمد سعد "اللمبي"، في فيلم "اللي بالي بالك"، ليعود إسمها للظهور مجدداً حين ألقي القبض عليها في العام 2013، بتهمة تعاطي المخدرات، وتم ضبطها من خلال مباحث الإسكندرية وبحوزتها "سيجارة حشيش" وأربع طلقات نارية داخل سيارة .

وذلك بعد أن حاولوا الهرب من أحد الأمكنة الأمنية بالإسكندرية، وأفرج عنها لاحقاً بعد دفع كفالة في العام 2016، وجرى إطلاق سراحها، لتعود الشرطة وتقبض عليها في العام نفسه بتهمة ممثلة قبل أن يتم الإفراج عنها بسند إقامة.

المصدر - الفن

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