نيكولا معوض يحتفل بنجاح ع الحلوة و المرة - صور

الوكيل الإخباري - عبّر الفنان اللبناني نيكولا معوض عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسل "ع الحلوة و المرة" الذي يعرض حالياً على قناة mbc.

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ونشر معوض صورة تجمعه بزميلته الفنانة السورية دانة مارديني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وعبر عن سعادته بتصدر العمل لنسب المشاهدة في لبنان ودول أخرى وعلّق على الصورة: " بيهون لمّا منشوف قدّيه انتو حابّين المُسلسل و متعلقين بشخصيّاتو.. اليوم عالحلوة والمرة الأوَّل بِلبنان و بعدّة بلدان تانية.. شُكراً من القلب من كل أسرة المُسلسل ".

وتفاعل العديد من متابعي نيكولا مع الصورة مؤكدين متابعتهم للمسلسل وتعلقهم به.



وكان عرض مسلسل "ع الحلوة والمرة" قد بدأ قبل فترة ويحصد نسب متابعة عالية و شهد عودة دانة مارديني للدراما بعد غياب ويشارك في بطولة المسلسل بالإضافة إلى نيكولا ودانة كل من كارمن لبس، سلمى المصري، باميلا الكيك، محمد خير الجراح، جو طراد وآخرين.

المصدر - سيدتي

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