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الثلاثاء، 13-10-2020 03:24 م

نيللي كريم تُشارك في فيلم الثلاثاء 12

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن استعدادها للمشاركة في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية.

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يشار الى ان أحداث الفيلم تدور حول بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاماً يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية.






الفيلم سيتم الانتهاء من تصويره قريباً ليكون جاهزاً للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى، قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.

 

المصدر : 24 

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