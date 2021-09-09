الخميس 09-09-2021
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الخميس، 09-09-2021 12:01 م

نيللي كريم تشعل مواقع التواصل الإجتماعي - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للنجمة المصرية نيللي كريم وزوجها هشام عاشور وظهرت كريم في الفيديو وهي ترقص بعفوية وسعادة مع زوجها بعد عودتهما من  شهر العسل الذي أمضياه في نيويورك.

وتفاعل كثيرون مع الفيديو مبدين إعجابهم بعفوية نيللي وزوجها ومتمّنين لهما السعادة.

وكانت نيللي كريم قد احتفلت بزفافها إلى نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، في الساحل الشمالي. وسط حضور عدد من النجوم والأصدقاء، وهو الزواج الذي أثار ضجة بسبب فارق العمر بينهما حيث تكبُره نيللي بـ8 سنوات.

ومن المفترض أن تعود نيللي الى نشاطها الفني خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تبدأ بتصوير دورها في فيلم "السرب" مع أحمد السقا.

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المصدر - لها 

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