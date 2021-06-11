الجمعة 11-06-2021
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الجمعة، 11-06-2021 09:22 ص

نيللي كريم تعلن استعدادها الاستمرار في الغناء

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم أنها لا تمانع دخولها عالم الغناء، فهي بعد تجربتها مع فرقة المدفعجية للمهرجانات الشعبية، يمكن أن تقدم في الفترة المقبلة المزيد من الأغنيات، مؤكدة أنها لن تنافس نجوم الغناء.

وقالت نيللي خلال استضافتها في برنامج "ذا إنسايدر" بالعربي إنه لا فرق اليوم بين العالمين، إذ أن هناك توجها من بعض المطربين إلى عالم التمثيل والعكس.

وأضافت أنها "تقدم على القيام ببعض الأمور من باب التسلية، وأنها لا تفكر في ما سيحصل بعد ذلك، المهم أن تكون سعيدة"، وقد تكون هذه إشارة إلى أنها لا تخشى من خوض التجارب سواء كانت ناجحة أو فاشلة ومن بينها احتراف الغناء.

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المصدر - لبنان 24 

 

 

 




 

 


 

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