نيللي كريم تغير اسم مسلسلها بسبب سيرين عبدالنور

الوكيل الإخباري - تعمل النجمة المصرية نيللي كريم في الوقت الحاضر، على تصوير مسلسلها الرمضاني القادم “عملة نادرة” والذي تقدم فيه لأول مرة شخصيةٍ صعيدية.

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وحول العمل المنتظر، كشفت النجمة المصرية أن المسلسل في البداية حمل اسم “العين بالعين”، إلا أنه ونظراً لتشابه اسمه مع المسلسل الأخير للنجمة اللبنانية سيرين عبدالنور٬ اضطرت شركة الإنتاج لتغييره، إذ إن الأمر يأتي من ناحيةٍ أدبية.



وقالت نيللي في مقابلة تلفزيونية: “معنديش مشكلة أعمل مسلسل باسم مسلسل سابق مش أزمة يعني، لكن ده يخضع لقوانين شركات الإنتاج”.



وأضافت كريم: “شخصياً بحب سيرين عبدالنور وأتمنى يجمعني بيها عمل قريب لأنها عندها شعبية كبيرة في مصر”، مشيرةً إلى أن الأمر لا يفرق معها كثيراً لو بقي الاسم نفسه.

المصري اليوم

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