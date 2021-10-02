نيللي كريم تفاجئ زوجها هشام عاشور في معكم - فيديو

الوكيل الإخباري - فاجأت الممثلة المصرية نيللي كريم زوجها لاعب السكواش هشام عاشور على الهواء مباشرة، بعدما اقتحمت الستوديو خلال حلوله ضيفاً على برنامج "معكم" مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي.

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ولم يكن يتوقع هشام دخول نيللي، وبدا ذلك عليه من خلال دهشته الكبيرة.

ووسط هتاف الجمهور أدخلت منى الشاذلي نيللي كريم بعد لحظات من تحدث هشام عن زواجهما وحفل زفافهما الذي أقيم مؤخراً، وكشفت نيللي خلال المقابلة أن سبب تعارفها على زوجها كان شقيقه الفنان رامي عاشور، وأول لقاء بينهما كان منذ 4 سنوات في أحد المهرجانات.

المصدر - لبنان 24