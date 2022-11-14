نيللي كريم تكشف اخر تطورات تصوير فيلم " ع الزيرو "

الوكيل الإخباري-فجرت الفنانة نيللي كريم مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها حيث أعلنت توقف تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، وذلك خلال لقائها مع قناة dmc على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44، المقام في دار الأوبرا المصرية.



وقالت نيللي: "لسه مخلصناش تصوير فيلم ع الزيرو هنكمل بعد رمضان عشان كل واحد عنده مسلسل في رمضان.



وأضافت: عندي في رمضان 2023 مسلسل "عملة نادرة" وهو مسلسل صعيدي وإنتاج جمال العدل وعملنا نجاح كبير أوي من سنة لسنة، وهو دور جديد عليا وقلقانة، ومحتاج شغل مختلف وفيه تفاصيل كتير جدًا، ولسه مبدأتش فيه.



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