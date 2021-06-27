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الأحد، 27-06-2021 04:53 م

نيللي كريم تكشف عن معاناتها بعد إصابتها بمرض خطير - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن تعرضها لمرض خطير كاد أن يشوه وجهها.

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وقالت كريم خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس” بقناة “الحياة” المصرية: “قمت بإجراء عملية جراحية خطيرة في وجهي العام الماضي بعد أن أصبت بورم، وخلال العملية استخدم الفريق الطبي أذني فيها”.


وتابعت: “اتخضيت وكنت قلقانة وروحت لأكثر من طبيب، والطبيب الأول قلي ممكن تتشلي بس هترجعي تاني خلال سنة وتكوني كويسة، وفي أمريكا الدكتور قلي هتكوني كويسة، وطبعا كنت خايفة لأن ده معناه أني هقعد في بيتي من غير شغل وهبطل تمثيل”.


وأضافت الفنانة المصرية: “بعد العملية والعلاج الحمد لله بقيت أحسن وربنا لطف، والدرس اللي استفادته من تجربتي مع المرض أننا معرضون كل يوم لمشكلات، ولكن لازم إحساس الرضا يكون مسيطر علينا”.

 

 

المصدر - الديار 


 




 

 


 

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