نيللي كريم تكشف عن هوية خطيبها بأول صورة تجمع بينهما - شاهد

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة تجمع بين الفنانة المصرية، نيللي كريم، وخطيبها، بعدما أعلنت مؤخرا عن ارتباطها من جديد.

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وخطيب نيللي كريم هو لاعب الاسكواش المصري السابق، هشام عاشور.

وصرحت كريم أنها احتفلت بخطوبتها على عاشور في حفل عائلي.



وعن موعد عقد قرانها، فقد أعلنت لـصحيفة "اليوم السابع" أنه سيكون خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.









أكدت نيللى كريم صحة خبر ارتباطها، حيث قالت في تصريحات صحفية أنها ستحتفل بعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل. #عرب_وود | أول صورة تجمع نيللي كريم مع عريسها الجديد هشام عاشور.أكدت نيللى كريم صحة خبر ارتباطها، حيث قالت في تصريحات صحفية أنها ستحتفل بعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل. pic.twitter.com/Yu0H7kA9md July 31, 2021

وبحسب تصريحات نيللي كريم لصحيفة "الوطن"، فإنه لن يقام حفل زفاف.ولهشام عاشور تجربة واحدة في التمثيل من خلال مسلسل "حرب أهلية"، من بطولة الفنانة المصرية، يسرا، والذي عرض في شهر رمضان العام الحالي.وتعد هذه هي الزيجة الأولى لهشام عاشور.



وكانت نيللي كريم أعلنت في شهر مارس/ آذار الماضي فسخ خطوبتها عن رجل الأعمال، عمر إسلام، دون إبداء أسباب.



وقالت "كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله".



وتابعت: "مفيش حد سعيد 100% ولا تعيس 100% أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جدا بس لا أغضب من أحد، وأحاول أن أمنح كل شخص عذره، وأحاول على قدر الإمكان ألا أجعل شيء يكسرني أو يحزنني جدا".



وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم، خطوبتها لرجل الأعمال المصري، عمر إسلام، الذي يكبرها بـ 6 سنوات.



وجاء تأكيد نيللي بعد أن حيّرت جمهورها بصورة غامضة لها أمام البحر على موقع "إنستغرام" وهي تمسك يد رجل من دون الكشف عن هويته.

وكان من المقرر أن تحتفل نيللي كريم بزواجها الثالث في نهاية فصل الصيف، قبل أن تعلن اليوم عن فسخ خطوبتها.



وتزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.





