السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمرك مطار الركاب : تعاملنا مع أكثر من 80 ألف مسافرٍ قادمٍ للمملكة خلال عطلة العيد

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

السبت، 07-05-2022 04:16 م

نيللي كريم وزوجها هشام عاشور يستعدان لفيلم جديد أكشن

نيللي-كريم-وهشام-عاشور


الوكيل الإخباري - حلّ بطل الاسكواش هشام عاشور، ضيفاً على برنامج ET بالعربي، وذلك خلال زيارته لدبي برفقة زوجته النجمة نيللي كريم، حيث كشف عن تفاصيل فيلم جديد يجمع بزوجته للأول مرة بعيداً عن دراما رمضان.

اضافة اعلان

 

قال هشام عاشور خلال لقائه مع ET بالعربي، أن نيللي تستطيع أن تفصل جيدا بين شغلها وبيتها وهي عظيمة في ذلك، وذلك على هامش حديثه عن مسلسل فاتن أمل حربي.

 

وكان السبب فيما وصلت له نيللي من حالة نفسية هو الشخصية التي لعبها شريف سلامة في المسلسل والتي قَلَبَت حياة «تونة» لنكد ودمار، وهو على ما يبدو أنّه استفز هشام كزوج، حيث قال: «أنا قمت له أكثر من مرة... بس هو عامل الدور بإتقان وأنا لا أستطيع أن أشاهد نيللي على التلفزيون لأن المسلسل دسم فنياً... وفيه أيضاً مشاهد ضرب وعنف ولا أستطيع أن أتحمل ما يحدث لها».

وأكمل هشام عاشور حواره، حيث قال إنّ الفيلم الذي يجمعه بنيللي كريم سيدور في إطار من الأكشن والإثارة، وسيتولى إخراجه مخرج أميركي، وعن شخصيته قال عاشور إنّه سيظهر بشخصية غير سوية نفسياً.

نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7172441-392034717

للمرة الأولى.. عاصي الحلاني يتحدث عن مرضه

20220505-1651761501499-original

سيف نبيل يدخل عالم التمثيل

lila-alwe3

ليلى علوي تعبر عن إعجابها بمسلسل بطلوع الروح

image

محمد إمام يشوق الجمهور لفيلمه الجديد - صورة

377072_0

خالد النبوي لهذه الأسباب نجح مسلسل راجعين يا هوى

4343418_1651921525

أول تعليق من ولاء عزام بعد انتهاء كسر عضم