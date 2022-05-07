نيللي كريم وزوجها هشام عاشور يستعدان لفيلم جديد أكشن

الوكيل الإخباري - حلّ بطل الاسكواش هشام عاشور، ضيفاً على برنامج ET بالعربي، وذلك خلال زيارته لدبي برفقة زوجته النجمة نيللي كريم، حيث كشف عن تفاصيل فيلم جديد يجمع بزوجته للأول مرة بعيداً عن دراما رمضان.

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قال هشام عاشور خلال لقائه مع ET بالعربي، أن نيللي تستطيع أن تفصل جيدا بين شغلها وبيتها وهي عظيمة في ذلك، وذلك على هامش حديثه عن مسلسل فاتن أمل حربي.

وكان السبب فيما وصلت له نيللي من حالة نفسية هو الشخصية التي لعبها شريف سلامة في المسلسل والتي قَلَبَت حياة «تونة» لنكد ودمار، وهو على ما يبدو أنّه استفز هشام كزوج، حيث قال: «أنا قمت له أكثر من مرة... بس هو عامل الدور بإتقان وأنا لا أستطيع أن أشاهد نيللي على التلفزيون لأن المسلسل دسم فنياً... وفيه أيضاً مشاهد ضرب وعنف ولا أستطيع أن أتحمل ما يحدث لها».



وأكمل هشام عاشور حواره، حيث قال إنّ الفيلم الذي يجمعه بنيللي كريم سيدور في إطار من الأكشن والإثارة، وسيتولى إخراجه مخرج أميركي، وعن شخصيته قال عاشور إنّه سيظهر بشخصية غير سوية نفسياً.



نواعم