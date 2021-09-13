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الإثنين، 13-09-2021 02:50 م

هازال كايا تفاجئ الجمهور بخطوة لافتة

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الوكيل الإخباري - في خطوة جديدة ولافتة لها، اختيرت النجمة التركية هازال كايا لتكون ضمن لجنة تحكيم مهرجان افلام انطاليا.

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ولاقى هذا الخبر تداولا واسعا بين الجمهور.


وكانت فاجأت هازال كايا الجمهور بإطلالة مختلفة جداً على صفحتها الخاصة، اذ نشرت صورة لها وعلق العديد من المتابعين انهم لم يعرفوا من النظرة الأولى أنها النجمة التركية لولا التعليقات التي قرأوها.


وظهرت كايا بملامح وجه مختلفة عما هو متعارف عليها خاصة انها اعتمدت لون شعر نحاسي وظهرت بنحافة اكبر من ذي قبل وهو ما صعب على الجمهور التعرف عليها.

 

المصدر - الفن 

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