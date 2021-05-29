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السبت، 29-05-2021 12:39 م

هالة صدقي تشارك متابعيها صور كاملة أبو ذكرى من فرح ابنتها

هالة


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة هالة صدقي، عدة صور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”. 

وظهر في الصورة عدة صور للمخرجة كاملة أبو ذكري من فرح ابنتها، وعلقت هالة صدقي قائلة :"اجمل افراح الوسط الفني أبيه كامله ابو ذكري وهنا مش المخرجة العظيمة هنا ألام الاعظم ، مبروك من القلب".

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وكانت الفنانة هالة صدقي، تسببت في وضع بعض زميلاتها من الوسط الفني في موقف محرج مع الجمهور وعلى رأسهن كل من الفنانة يسرا وإلهام شاهين ولبلبة وليلى علوي، عندما ظهرت النجمات خلال حضورهن في حفل زفاف بالجونة، في نفس يوم تشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم إلى مثواه الأخير، وبدت عليهن ملامح السعادة والفرح.


وجاء في تعليق صدقي: «أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح».

 

 

المصدر : صدى البلد 

 




 

 


 

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