هالة صدقي تصدم الجميع بتغيّر شكلها بالكامل - فيديو

الوكيل الإخباري - يبدو أن النجمة هالة صدقي عادت من الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، بقرار حاسم بضرورة تغيير مظهرها، فبعد 24 ساعة من ظهورها للمرة الأولى بفستان باللون الأزرق، قامت ببث مقطع فيديو يظهر تحولا كبيرا في شكلها، وقالت إن كل انسان يحتاج لتغيير مظهره من فترة إلى أخرى.

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هالة بثت الفيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام وقالت: عمري ما رفعت شعري كنت معقدة من كده وعلقت على المقطع قائلة: أي إنسان مش الفنان بس لازم يغير من شكله كل شوية علشان ما يزهقش من نفسه، من زمان ما عملتش شعري كده أتمنى يعجبكم التغيير، شكرا نجلاء من شباب وولاد محمد الصغير، أصحابي هنا اللي هيقولو رأيهم.

التعليقات جاءت متباينة فرأى البعض أن رفع الشعر يظهر ملامح الوجه أكثر من الشعر المنسدل، بينما نصحها البعض الآخر بالتخلص من العدسات اللاصقة مؤكدا أن لون عينها الأصلي أجمل.





المصدر - سيدتي