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الأحد، 01-08-2021 12:45 م

هالة صدقي تنشر رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة - صورة

بللل


الوكيل الإخباري - إستذكرت الممثلة المصرية هالة صدقي والدتها التي رحلت منذ عام، ونشرت صدقي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لوالدتها الراحلة، وعلقت كاتبة :"زي النهارده ست الستات وجميلة الجميلات راحت مني، بس بما اني متأكدة انها في أحسن مكان فأنا سعيدة لها، بس وحشتني قوي".

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وأضافت صدقي قائلة :"الله يرحمك يا أجمل أم"، وأرفقت ما كتبته بوردتين حمراوين وقلب أحمر.


متابعو الممثلة هالة صدقي تمنوا لها طول العمر، وطلبوا من الله أن يتغمد والدتها الراحلة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

 


 

المصدر -الفن 

 




 

 


 

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