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الإثنين، 28-11-2022 12:59 م

هاندا أرتشيل تبدي غضبها الشديد من هذا السؤال !

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الوكيل الإخباري-بين الحين والآخر، صورٌ جديدة للممثلة التركية، هاندا أرتشيل، تظهر الفرق بين شكلها الحالي والقديم، للإشارة إلى أنها أجرت الكثير من عمليات التجميل، التي غيّرت ملامحها وأعطتها جمالاً من نوعٍ آخر. ومن الواضح أن الصحافة التركية أرادت حسم الأمر، عن طريق سؤال هاندا خلال لقاءٍ قصير بعد خروجها من أحد الأماكن عن هذا الموضوع، الأمر الذي أثار غضبها.

وفي التفاصيل، سأل أحد الصحافيين نجمة "أنت أطرق بابي"، عن إجرائها عمليات تجميل محددة، وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ29، فما كان من هاندا إلا أن أجابت بغضب: "كم هذا سؤال غريب! ليتكم لم تنهوا ليلة جميلة كهذه بسؤال سخيف وتافه مثل هذا، كان بإمكاننا الحديث بشكل لطيف"، مضيفةً أنها لم تخضع لعمليات تجميل بالطبع.

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زهرة الخليج

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