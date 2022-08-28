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الأحد، 28-08-2022 01:36 م

هاندا أرتشيل تشارك صوراً جديدة

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الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة للغاية.

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وإرتدت هاندا أرتشيل تنورة باللون الأبيض، ونسقت معها توب باللون الأزرق الفاتح ، مع حذاء رياضي باللون الأبيض، وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود.


ومن الناحية الجمالية، قامت هاندا أرتشيل برد شعرها بالكامل عن وجهها، ورفعته الى الأعلى، كما طبقت ماكياج ناعم يليق بنعومة ملامحها.


وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور هاندا هذا وعبروا عن إعجابهم بإطلالتها وتغزلوا بجمالها الدائم.

 




 

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