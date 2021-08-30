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الإثنين، 30-08-2021 10:45 ص

​هاندا أرتشيل تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل مع متابعيها صورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت أرتشيل من داخل منزلها الفخم بلوك غير إعتيادي وبملابس كاجوال باللون البيج والأبيض ووضعت على رأسها قبعة تناسقت مع إطلالتها اليومية.
ولاقت إطلالتها إعجاب الاف من متابعيها.


والجدير ذكره أنه يقضي النجمان التركيان كرم بورسين وهاندا أرتشيل عطلتهما في منزل بعيد عن الأضواء والضجة الإعلامية، وشاركا بعض الصور عبر حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.


وأقدم كرم وهاندا على إستئجار فيلا كبيرة في منطقة بودروم السياحية في منتجع سياحي فخم.


ويحتوي المنتجع على مسبح ومركز للتدليك، والكثير من الأمور التي تجعل الزبائن يستمتعون ويلقون الراحة اللازمة، وقد يصل سعر الليلة الواحدة فيه إلى حوالى 500$.


 

 

المصدر - الفن 

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