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الأحد، 31-10-2021 11:16 ص

هاندا أرتشيل في أحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل مجموعة صور عفوية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي من أحد الشوارع.

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وظهرت هاندا وهي ترتدي كروب توب تحت جاكيت، باللون الأسود وتضع قبعة على رأسها مع كوب قهرة بيدها، فاستطاعت أن تنجح في تنسيق الـ Street Look بالطريقة الأمثل.

 

ولفتت هاندا أنظار الجمهور إليها بجمالها الطبيعي، ومكياجها الناعم وعبروا عن إعجابهم الدائم بها.

 


 

المصدر - الفن 

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