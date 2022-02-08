هاني رمزي يجبر على هذه الخطوة بسبب الهجوم عليه

الوكيل الإخباري - تسببت حملة الهجوم التي انطلقت على فيلم الفنان هاني رمزي الجديد، بسبب تسميته "عمر المحتار" والذي اعتبره عدد كبير من الجمهور العربي نوعاً من السخرية من اسم المناضل الليبي الكبير عمر المختار، اضطر صناع العمل إلى تغيير الاسم ليستقروا في النهاية على الاسم النهائي وهو "شقاوة أونلاين".

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يذكر أن هاني رمزي ظهر مؤخرًا كضيف في برنامج أمير كرارة سهرانين المذاع على قناة on، وأكد أنه يتمني تقديم جزء ثاني من فيلم "غبي منه فيه"، وقال: "نفسي أقدم الجزء الثاني بس مستني سيناريو كويس، لكن المهمة صعبة بعد رحيل حسن حسني وطلعت زكريا"، وعن تحضيره للشخصية أوضح هاني رمزي: "الشخصية خدتها من "سايس"، كان بتحصل حوادث بسببه كل يوم".

وأجاب على سؤال وجهه مقدم البرنامج الفنان أمير كرارة: "متي تقرر اعتزال الفن"، فأجاب: "لو عطائي قل بفعل السن هعتزل، هقول كدة كفاية بدل ما أبهدل نفسي، هيبقي قرار مش بإيدي".



لها