هاني رمزي يعيد تقديم أحد أشهر أدواره السينمائية على المسرح

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري هاني رمزي عن اعتزامه إعادة تقديم أحد أشهر أدواره السينمائية من خلال خشبة المسرح.

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وأكد في منشور عبر صفحته على فيسبوك عودته للمسرح من خلال إعادة تقديمه شخصية أبو العربي في عيد الفطر المقبل.

ونشر الفنان المصري بوستر المسرحية، وعلق قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين.. أبو العربي راجع تاني على خشبة المسرح في العيد إن شاء الله على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر وقريباً في السعودية والإمارات وجميع الدول العربية".



وكان هاني رمزي قد قدم فيلم السيد أبو العربي عام 2005، من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، وشارك في بطولته منة شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا، وحيد سيف وغيرهم.





سبوتنيك