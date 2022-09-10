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السبت، 10-09-2022 04:04 م

هاني شاكر يرد على إتهامات منعه كاظم الساهر من إحياء حفلات في مصر

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الوكيل الإخباري-قال الفنان هاني شاكر إنه واجه عدة شائعات الفترة الماضية عن منعه لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر من الغناء في مصر وإحياء حفلات خاصة به ، وأكد في تصريح خاص لموقع "الفن"،  أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة، لأنه تولى مهام رئيس نقابة المهن الموسيقية منذ ٧ سنوات، وتم منع كاظم الساهر من مصر منذ ١٢ عامًا.

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وشدد شاكر، أن علاقة صداقة قوية تجمعه بكاظم الساهر، وخلال توليه نقابة المهن الموسيقية استضاف العديد من نجوم الطرب العربي في مصر دون تفرقة لانه يرحب ويقدر تلك القامات الفنية.

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