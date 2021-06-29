الثلاثاء 29-06-2021
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الثلاثاء، 29-06-2021 03:33 م

هاني شاكر يصدر اغنيته الجديدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - طرح الفنان هاني شاكر أحدث أغانيه "لو سمحتوا"، مساء الأحد، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وروج "شاكر" للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق: "أغنية لو سمحتوا دلوقتي تقدر تشوفها وتسمعها على يوتيوب".

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أغنية "لو سمحتوا" تعاون فيها هاني شاكر مع تامر حسين، الملحن عزيز الشافعي، والموزع جلال الحمداوي.


جدير بالذكر أن هاني شاكر أعلن مؤخرًا عن حصوله وزوجته على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وعلق عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبًا وحكومة بدوام النجاح والازدهار".

 

 

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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