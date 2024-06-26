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الأربعاء، 26-06-2024 08:30 ص

هاني شاكر يقاضي شاعراً اتهمه بسرقة كلمات "رحماكي"

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الوكيل الإخباري-رد هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين السابق، على اتهامه بسرقة كلمات أغنية "رحماكي"، التي غناها في 2009 ضمن ألبوم "حبيب حياتي".

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وأعلن شاكر، في بيان الثلاثاء، عزمه مقاضاة من اتهمه بالسرقة، بتهمة السب والقذف لحفظ حقوقه المادية والأدبية.

 

وقال شاكر، إن موقف النيابة العامة المصرية من البلاغ المقدم ضده، وحفظه بعد التأكد منه، دليل واضح على زيف الادعاءات ضده.

 

وتابع: "لم أدع أني أنا كاتب الأغنية بل هي قصيدة لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي، ولكنه تعمد الزج باسمي وإلصاق تهمة السرقة بي". واتهم الشاعر المصري هاني عبد الموجود، هاني شاكر وآخرين بسرقة كلمات أغنية "رحماكي"، وتقدم وكيله ببلاغ ضد هاني شاكر وآخرين، بتهمة الاستيلاء على كلمات الأغنية.

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