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الإثنين، 28-06-2021 12:37 م

هاني شاكر يمنع حمو بيكا من الغناء رسمياً - صورة

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الوكيل الإخباري - أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري هاني شاكر قراراً من شانه منع فنان المهرجانات المصري حمو بيكا وفنانين 4 آخرون من الغناء في حفلات داخل مصر، لحين التقدم إلى نقابة الموسيقيين واجتياز الاختبارات.

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وخرج بيان رسمي من نقابة الموسيقيين، جاء فيه أن القرار صدر بعد اجتماع لمجلس النقابة الأحد 27 حزيران، ويمنع من خلاله إصدار أي تصريحات عمل أو غناء لحين تصحيح الأوضاع، وضم البيان 5 أسماء، هم: "حمو بيكا، ونور التوت، ومسلم، وعنبة، وأحمد موزة"، وذلك لحين اجتياز الاختبارات. وشدد البيان على أنه يشمل الخمسة المذكورة أسماؤهم، ويضم كذلك كل من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له بالعمل.

 

ويبدو أن البيان جاء لمنع فنانين من الغناء، كما تكذيب خبر آخر، فكان حمو بيكا قد نشر سابقاً عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي منشور أكد من خلاله أنه تم ضم جميع مطربين المهرجانات إلى شعبة "المونولوج"، وذلك لتقنين أوضاعهم والتحكم في الكلمات والموسيقى التي يقدمونها.

 

وقال: "رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر، على دعمه الكبير لمغني ومؤدي المهرجان، وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة (المونولوج) لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقى.. وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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